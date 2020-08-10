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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يطالب الحكومة بخطة عملية وحملات توعية لمواجهة الإدمان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:55 م
البرلمان المصرى
البرلمان المصرى
مني هيبة
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أكد مجلس النواب على أهمية التصدي لقضية الإدمان في مصر، مطالبًا الحكومة بوضع خطط واجبة التنفيذ لمواجهته، وتقديم الدعم اللازم للمجلس القومي لمكافحة الإدمان ومساعدته في الحصول على دعم الجهات المعنية، مع توفير قنوات للتواصل الداخل والخارجي له.

وشدد المجلس في تقريره حول موازنة المجلس القومي للإدمان للعام المالي الجاري، على ضرورة عمل حملات توعية مستمرة بمخاطر الإدمان ومستجداته وسبل التصدي له، مع التنسيق بينه وصندوق مكافحة الإدمان للوصول إلى المصلحة الفضلى للمجتمع.

وتبلغ المخصصات المالية المقررة للمجلس القومي لمكافحة الادمان للعام المالي الجاري 3 مليون و567 ألف جنيه، بزيادة قدرها 363 ألف جنيه، خصص نحو 353 ألف منها لمواجهة الزيادة المقررة على أجور ومكافآت العاملين به وفق الزيادات المقررة للعاملين بالدولة، أما باقي الزيادة وقدرها 10 ألاف جنيه، فتم تخصيصها لمواجهة تكاليف رسوم تراخيص السيارات المملوكة للمجلس.
البرلمان يطالب الحكومة بخطة عملية وحملات توعية لمواجهة الإدمان
البرلمان يطالب الحكومة بخطة عملية وحملات توعية لمواجهة الإدمان
البرلمان يطالب الحكومة بخطة عملية وحملات توعية لمواجهة الإدمان
البرلمان يطالب الحكومة بخطة عملية وحملات توعية لمواجهة الإدمان

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