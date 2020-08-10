عودة 456 لاجئًا سوريًا من لبنان في 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 456 لاجئا (منهم 137 امرأة و233 طفلا) عادوا خلال 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدودية.وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الاثنين، بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من أراضي الأردن إلى الأراضي السورية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي، مشيرًا إلى عودة نازحين اثنين إلى أماكن إقامتهما الدائمة داخل سوريا خلال 24 ساعة الأخيرة.وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت، خلال 24 ساعة الماضية، بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 37 عبوة ناسفة.