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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 شباب بـ16 ألف قرص مخدر في الإسكندرية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:54 م
حبس
حبس
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات، من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهما 13000 قرص تامول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته 2800 قرص مخدر لعقاقير "باركينول- أموتريل- كالميبام"، ومبلغ مالى- وهاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى مليون وستين ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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