ضبط 6 قضايا تهريب جمركى بـ615 ألف جنيه

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 6 قضايا تهريب بضائع، أبرزها "بضائع أجنبية الصنع، لوازم أثاث، عقاقير طبية بـ 615740 جنيها.وفى مجال الأمن العام تم ضبط 40 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات عاملين، إنتهاء فترة التصريح، سلاح أبيض، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، انتحال صفة.وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 922 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 213 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" تم ضبط 2 قضية هجرة غير شرعية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.