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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء التصويت في ثاني أيام انتخابات «الشيوخ» بالسفارة المصرية في ألمانيا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:46 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
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بدأت السفارة المصرية في المانيا الاتحادية وقنصليتها فى برلين في تلقي أوراق الاقتراع المرسلة من الناخبين عبر البريد للتصويت في اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين في الخارج.

وقال السفير خالد جلال سفير مصر بالمانيا، إن انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستوري مهم في توقيت استثنائي، مشيرا إلى أن الناخبين من الجالية المصرية بالمانيا سيدلون بأصواتهم عبر البريد السريع لأول مرة نظرا لمنع الحكومة الألمانية التجمعات كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم إنشاء شبكة إلكترونية على قدر كبير من التأمين لضمان الشفافية يتم من خلالها تبادل البيانات بين السفارة المصرية بألمانيا والهيئة العليا للانتخابات بمصر.

ويأتى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء تصويت المصريين فى الخارج من خلال البريد السريع لمنع حدوث تجمعات حفاظًا على المصريين فى الخارج، سواء مقيمين أو أعضاء البعثات الدبلوماسية، وبما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على حق المصريين المقيمين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم فى كافة الاستحقاقات الانتخابية.

وانطلقت عملية تصويت المواطنين المصريين بالخارج أمس فى 124 دولة حول العالم فى انتخابات مجلس الشيوخ.

ووفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج مصر في انتخابات مجلس الشيوخ، تجرى الانتخابات خلال يومي (الأحد 9 والاثنين 10 أغسطس) من خلال إرسال أوراق الاقتراع بالبريد السريع على عنوان البعثة حتى نهاية يوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، أخذًا في الاعتبار القيود والإجراءات الاحترازية المُتخذة في غالبية الدول، والتي من شأنها أن تُعيق عملية حضور الناخبين بالسفارات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

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