السجن 15 عامًا لعامل اغتصب ابنته في عابدين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن 15 سنة بتهمة اغتصاب ابنته واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأن الدافع وراء ذلك رفض زوجته معاشرته.تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام، بلاغ من ربة منزل تتهم فيه زوجها بهتك عرض ابنتها، بعدما لاحظت وجود سائل على ملابسها، وأخبرتها الطفلة بأن والدها تحرش بها جنسيا، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بارتكابه للواقعة، وأنه نظرا لأن زوجته مشغولة طوال الوقت، استدرج ابنته طفلة وجردها من ملابسها بدعوى اللعب معها، ثم هتك عرضها وطلب منها عدم إبلاغ أمها، حيث برر ارتكاب جريمته بأن زوجته لا تهتم به وطوال الوقت خارج المنزل.وبسؤال الطفلة أقرت بأن والدها جردها من ملابسها، واعتدى عليها جنسيا، حيث تم عرض الطفلة على الطب الشرعى، الذى أثبت وجود اعتداء جنسى على الطفلة.وبسؤال زوجة المتهم، أكدت أن زوجها شاذ فى علاقته الجنسية، وأنها غضبت قبل ذلك وتركت شقة الزوجية، بسبب ممارساته الجنسية الشاذة، لتأمر النيابة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات التي قضت بحبسه 15 سنة.