ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا في فلسطين إلى 110

ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، في الأراضي الفلسطينية إلى 110 حالات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بتسجيل سبع حالات وفاة جديدة بالفيروس، تتوزع بواقع ثلاث حالات في القدس وثلاث حالات في الخليل، والحالة السابعة في بيت لحم في الضفة الغربية.وبحسب الوزارة تم تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا و545 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.ولفتت الوزارة إلى وجود 24 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم ثلاثة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حركة "حماس" في غزة أعلنت مساء أمس تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس من العائدين عبر حاجز بيت حانونإيرز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال القطاع.