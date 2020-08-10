النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقق في مقتل عمال إغاثة بالنيجر

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب الاثنين أنها فتحت تحقيقا في "عمليات قتل مرتبطة بمخطط إرهابي" و"عصابة إجرامية إرهابية" بعد الهجوم الذي وقع الأحد في النيجر وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.ولم تؤكد النيابة عدد الضحايا الفرنسيين، لكن وفقا للسلطات المحلية، قتل ستة فرنسيين بينهم موظفون في منظمة "أكتيد" غير الحكومية وسائقهم ومرشد سياحي وكلاهما نيجيريان على أيدي مسلحين الأحد خلال رحلة سياحية على مسافة 60 كيلومترا من جنوب شرق نيامي.