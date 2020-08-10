غادة عادل تنتهي من تصوير «الخطة العامية»

انتهت الفنانة غادة عادل صباح اليوم، من تصوير آخر مشاهدها في فيلم "الخطة العامية" الذي تشارك في بطولته أمام نجمي مسرح مصر علي ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا " في أول تعاون فني بينهما.واستأنف أبطال الفيلم، تصوير المشاهد المتبقية منه عقب إجازة عيد الأضحى.ورفع المخرج معتز التوني شعار "فركش" اليوم في أحد لوكيشنات الفيلم بمنطقة المهندسين ويعكف خلال الفترة المقبلة على القيام بأعمال المونتاج والمكساج للفيلم ليكون جاهزا للعرض حيث من المتوقع عرضه مطلع العام المقبل 2021.«الخطة العامية» بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله وشريف رمزي، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وإخراج معتز التوني، وإنتاج شهد رمزي.وتدور أحداث الفيلم في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع في العديد من المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.