محافظ شمال سيناء: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

قرر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة بالعريش، وغرف عمليات أخرى فرعية في مجالس المدن والجهات المعنية، لمتابعة سير لجان الانتخابات لمجلس الشيوخ.وقال سكرتير عام المحافظة ورئيس الغرفة أسامة الغندور- في تصريح له اليوم الاثنين - إن الغرفة تضم أعضاء من قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ومديريات الأمن، والتربية والتعليم، والصحة ومرفق الإسعاف، فضلا عن عدد من مديري إدارات الديوان العام بالمحافظة.وأوضح أن الغرفة معنية بتلقي الإخطارات من غرف العمليات الفرعية وإخطار غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بأي أحداث خلال سير عملية الانتخابات، والإبلاغ أولا بأول عن نسب إقبال الناخبين على لجان الانتخابات وكافة التطورات والأحداث.يذكر أن محافظة شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا و56 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين 271 ألفا و851 ناخبا.