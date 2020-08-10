الإعصار «جانجمي» يضرب كوريا الجنوبية وسط استمرار الأمطار الموسمية

ضرب إعصار "جانجمي" جزيرة جيجو السياحية جنوب كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، في الوقت الذي يستمر فيه هطول الأمطار الموسمية حتى منتصف أغسطس للمرة الأولى منذ عقود دون علامات على قرب توقفها.ويتوقع هطول الأمطار على كافة أنحاء البلاد مع تحرك الإعصار، الذي يعد الخامس هذا الموسم، بالاتجاه الشمالي الشرقي بسرعة 38 كيلومترا في الساعة، و210 كيلومترا في البحار باتجاه جنوب شرق سوغيوبو في جيجو حتى السابعة صباح اليوم، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.ويتوقع هطول أمطار تبلغ 40 ملم في الساعة على مقاطعة كيونج سانج الجنوبية، و15 ملم في الساعة على أجزاء من السواحل الجنوبية وجزيرة جيجو.ومن المتوقع أن تصل الأمطار في يومي الاثنين والثلاثاء إلى حوالي 50 -150 ملم بالنسبة لمقاطعتي تشونغ تشونغ الشمالية والجنوبية، والمناطق الجنوبية وجزيرة جيجو، وإلى 250 ملم من الأمطار الثقيلة فوق السواحل الجنوبية وجبال جيجو وكذلك جبل جيري، كما يتوقع هطول أمطار تتراوح بين 30-80 ملم على سول ومقاطعتي كيونجكي وكانج وون، خلال اليومين، مع هبوب رياح قوية على جميع أنحاء البلاد.ويأتي الإعصار "جانجمي" - الذي يعني بالكورية "وردة" - في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أمطارا موسمية طويلة على غير العادة هذا العام، حيث بدأ هطولها في 24 يونيو بالمناطق الوسطى ومن المتوقع أن يستمر لما بعد يوم 10 أغسطس وهو التاريخ القياسي المسجل في عام 1987.وأسفرت الأمطار الموسمية الغزيرة التي ضربت الأجزاء الوسطى من البلاد في شهر أغسطس عن 42 قتيلا ومفقودا حتى الآن ودمرت حوالي 14 ألفا و91 منشأة، كما أجبرت 7 آلاف شخص على إخلاء منازلهم.