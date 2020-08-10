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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يسرا ونيللي كريم تتعاقدان على مسلسلات رمضان بتوقيع «العدل جروب»

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:41 م
يسرا ونيللي كريم
يسرا ونيللي كريم
محمد قدري
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قرر المنتج جمال العدل خوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل جديد للنجمة يسرا ومسلسل آخر للنجمة نيللي كريم.

وجاء ذلك بعد أن تراجع الفنان مصطفى شعبان عن تقديم مسلسله "حتى لا يطير الدخان" والتعاقد مع شركة أخرى على بطولة مسلسل جديد يقدمه خلال رمضان المقبل.

ويعقد جمال العدل خلال الأيام القادمة جلسات عمل مع أبطال شركته للاستقرار على القصص النهائية للأعمال التي يقدمونها خلال رمضان مع بدء ترشيح المخرجين وأبطال الأعمال الجديدة.

وكانت النجمة يسرا حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسلها "خيانة عهد" كما حققت نيللي كريم نجاحا غير مسبوق بمسلسلها "بـ 100 وش" مع آسر ياسين بعد أن عرض المسلسل حصريا على شاشة تليفزيون الحياة.

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