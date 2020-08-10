رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين: قطاع التجارة الداخلية يحتاج إلى استراتيجية جديدة لتطويره

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:39 م
الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى
نرمين محمود الدهان
طباعة
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية، يعد ثاني أكبر قطاع مساهمة فى الدخل القومى الإجمالى، بنسبة 18.5%، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى استراتيجية جديدة لتطويره، كما أن أى قطاع بدون بنية أساسية لن يُكتب له النجاح.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن: "أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر ينقصه عدة مكونات مهمة، على رأسها المناطق اللوجيستية من مخازن وأماكن استقبال وأسواق مُنظمة ومميكنة".

وأشار إلى أن مفهوم المخازن اليوم يختلف عن المفهوم فى السابق، لافتا أيضا إلى أهمية تطوير أسواق الجملة فى مصر، قائلا: "مثلا فى باريس وبرشلونة هناك أسواق جملة بحجم مدن صغيرة تشمل البنية الأساسية ومصانع لإدارة المخلفات، ومصر اختارت شركة فرنسية لتطوير المنظومة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى 30 مارس 2020.

وأوضح الوزير أن الاتفاقية تنص على تقديم الدعم الفنى ومنحة لدعم أسواق الجملة المصرية ووضع النماذج المختلفة الموجودة فى الأسواق الأوروبية، مؤكدا على أهمية إعداد الكوادر البشرية اللازمة ووضع نُظم المعلومات الخاصة بإدارة أسواق الجملة.

موضوعات متعلقة

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

ارتفاع جديد.. الصحة: 17 وفاة و178 إصابة جديدة بكورونا

القوات المسلحة تستعد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالتعاون مع الداخلية

«الصحة»: حصيلة كورونا في العيد ستظهر بعد أسبوع

الصور

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

وزير التعليم يكشف أغرب شكوى تظلم في الثانوية

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

ضبط 190 قطعة سلاح و276 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

منوعات

احتفالا بذكرى هبوط «كيوريوسيتي».. ناسا تشارك صورا من سطح المريخ

محمد محمود عمارة يكتب: أكاكي علاء الأسواني و منحنى الخطر

ثوران بركان جبل سينابونج فى إندونيسيا

نبتة «لوتس» بالصين تدخل موسوعة جينيس بـ 7 زهور على ساق واحد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

«القاهرة تدعم بيروت».. «الثقافة» تبث حفل «لبنان تعلو» على اليوتيوب

المصرية الروسية للثقافة تصدر «الحركة السلفية - الوهابية في الاتحاد الروسي»

«سالمينا» يناقش رواية «أطياف كاميليا» لـ نورا ناجي

توقيع «أحببتك قبل أن أراك» لـ نرمين عِشرة بساقية الصاوي