أمريكا وتايوان توقعان مذكرة تفاهم لتعميق التعاون الصحي

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان اليوم الإثنين مذكرة تفاهم بشأن تعميق الشراكة بين البلدين في مجال التعاون الصحي.شهد توقيع المذكرة وزير الصحة والرعاية الإنسانية الأمريكي أليكس عازار ووزير الصحة والرفاهية التايواني شيه-شونج شن، وذلك حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية.وصرح عازار أن زيارته إلى تايوان تعد اعترافا بالصداقة والشراكة العميقة بين البلدين في الأمن والاقتصاد والرعاية الصحية والقيم الديمقراطية والشفافة، فيما أكد شن أن الزيارة تعد بداية فصل جديد في العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة الأمريكية.وذكر بيان صحفي بأن مذكرة التفاهم توسع التعاون في مجالات تشمل الأمن الصحي العالمي والوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها والوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز الصحة وغيرها من المجالات المرتبطة بالصحة.