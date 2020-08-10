بدء التصويت فى ثانى أيام انتخابات مجلس الشيوخ بالسفارة المصرية بالجزائر

بدأت السفارة المصرية بالجزائر اليوم الإثنين، في تلقي أوراق الاقتراع المرسلة من الناخبين عبر البريد المستعجل، للتصويت في اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين في الخارج.وقال سفير مصر بالجزائر السفير أيمن مشرفة، في تصريحات له اليوم، إن السفارة بدأت في تلقي أوراق الاقتراع بالبريد من أبناء الجالية، موضحا أن التصويت سينتهي اليوم لكن السفارة ستظل تتلقى المظاريف بالبريد حتى بعد غد الأربعاء، على أن تتم مراجعة تاريخ الإرسال على المظروف للتأكد من أنه تم إرساله يومي 9 و10 أغسطس الجاري، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.وأضاف أن كل مصري مقيم بالخارج واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنا الرقم القومي له الحق في التصويت، متابعا أنه نظرا للظرف الصحي العالمي الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا فإن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت أن يكون الإدلاء بالأصوات في الانتخابات من خلال البريد في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس.وأشار مشرفة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت في فيديو تفصيلي على موقعها الرسمي طريقة التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج، مؤكدا أن السفارة تتلقى الأصوات بريديا على عنوانها الجديد: 18 شارع المعز بن باديس بوارسون – الأبيار – الجزائر العاصمة في موعد أقصاه يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري.وأوضح أن السفارة ستتلقى الأصوات بريديا، ثم تقوم بتسجيلها في الكشوف المخصصة لذلك، ومراجعة الختم الموجود على المظروف؛ للتأكد من أن التاريخ المثبت به هو 9 أو 10 أغسطس، مشيرا إلى أنه سيتم فتح المظاريف وتقسيم الأصوات إلى فردي وقوائم ثم إرسال أوراق الاقتراع ومحاضر الفرز إلى وزارة الخارجية التي ستقوم بدورها بإرسالها إلى هيئة الانتخابات لتعلن النتيجة.وأعرب مشرفة عن ثقته في المشاركة القوية للجالية المصرية بالجزائر في الانتخابات كعادتهم في كل الاستحقاقات الانتخابية وآخرها الاستفتاء على الدستور العام الماضي، مؤكدا أن السفارة على تواصل دائم مع أبناء الجالية في كل الولايات سواء عبر الهاتف أو صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.