نظافة الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ لاستقبال انتخابات الشيوخ

أصدر المهندس أحمد عبدالقادر، العضو المنتدب لشركة نهضة مصر المسئولة عن النظافة بالإسكندرية، توجيهاته لرؤساء القطاعات برفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ، والاهتمام بأعمال النظافة بمحيط كافة اللجان من أبوقير شرقا إلى برج العرب غربا.وذلك بالتعاون التام مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لتلافي أي ملاحظات تخص المنظومة.وأكد أحمد شحاتة، مسئول المركز الإعلامي للشركة، أنه بناء على توجيهات العضو المنتدب انتشرت منذ الأمس جميع فرق العمل الميدانية لرفع الكفاءة وتلافي أي ملاحظات.كانت اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ 2020 بمحافظة الإسكندرية، اعتمدت أعداد اللجان والمقرات الانتخابية وعدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات، وهي عبارة عن 727 لجنة انتخابية و395 مقرا انتخابيا، وأن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت 4051709 ناخبين.