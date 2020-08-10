كوريا الجنوبية تكتشف 3 سلالات جديدة متحورة من كورونا

اكتشفت كوريا الجنوبية ثلاثة أنواع متحورة من تسلسل جينوم فيروس كورونا من بين الحالات القادمة من الخارج.وذكر المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين- حسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية- أنه اكتشف الطفرات الجينية المتحورة في "بروتين سبايك"- البروتين الرئيسي الأساسي السطحي للفيروس- في 3 حالات مصابة بالفيروس واردة من الخارج بما يشمل حالتين من باكستان وحالة من أوزبكستان، مضيفا أن الطفرات الجديدة مختلفة عن 78 ألفا و810 تسلسلات جينية مسجلة في قاعدة بيانات الخاصة بالفيروس التي تديرها منظمة الصحة العالمية.جاء هذا الاكتشاف بناء على تحليل المركز للجينوم المتسلسل للفيروس عند 776 مريضا مصابا بكوفيد- 19، بما يشمل 597 حالة إصابة محلية و179 إصابة واردة من الخارج.وسجلت البلاد 28 إصابة جديدة بالفيروس اليوم، بما يشمل 17 حالة عدوى محلية؛ لترتفع حصيلة الإصابات الكلية إلى 14 ألفا و626 حالة.