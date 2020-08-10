سنغافورة تسجل 188 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى 55 ألفا

ذكرت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 55 ألفا و292 حالة.ونقلت صحيفة (توداي) السنغافورية - على موقعها الإلكتروني - عن الوزارة "إن من بين الإصابات الجديدة حالة محلية، و12 حالة من الوافدين، أما الإصابات الأخرى فهي لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب.وقد استقرت حصيلة الوفيات بسبب المرض عند 27 حالة.. بينما توفي 15 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس لأسباب أخرى.