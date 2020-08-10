«المالية» تكشف تفاصيل زيادة مخصصات الموازنة خلال 2020 - 2021
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:26 ص
راندا التونيطباعة
رصد الدليل المبسط للموازنة العامة للدولة الذي أطلقته وزارة المالية للعام المالي 2020-2021، أهم المخصصات التي تم زيادتها في الموازنة والتي تمثلت في:
- زيادة إجمالي المصروفات العامة لتصل إلى 1.713.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 8٫8%.
- 136.6 % زيادة في مخصصات المياه.
- 46.2 % زيادة في دعم الإسكان الاجتماعي
- 33.7 % زيادة في إجمالي الإنفاق على شراء السلع والخدمات.
- 26.4 % زيادة في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة.
- زيادة مخصصات التعذية بنسبة 18.4%.
- زيادة مخصصات النقل الجماعي إلى 15.6%.
- زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات بنسبة 16٫7%.
- زيادة الأجور بنسبة 11.3%.
- زيادة 12% لدعم التأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
- زيادة قدرها 2.7% في مخصصات الدعم النقدي.
- زيادة إجمالي المصروفات العامة لتصل إلى 1.713.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 8٫8%.
- 136.6 % زيادة في مخصصات المياه.
- 46.2 % زيادة في دعم الإسكان الاجتماعي
- 33.7 % زيادة في إجمالي الإنفاق على شراء السلع والخدمات.
- 26.4 % زيادة في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة.
- زيادة مخصصات التعذية بنسبة 18.4%.
- زيادة مخصصات النقل الجماعي إلى 15.6%.
- زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات بنسبة 16٫7%.
- زيادة الأجور بنسبة 11.3%.
- زيادة 12% لدعم التأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
- زيادة قدرها 2.7% في مخصصات الدعم النقدي.