«المالية» تكشف تفاصيل زيادة مخصصات الموازنة خلال 2020 - 2021

رصد الدليل المبسط للموازنة العامة للدولة الذي أطلقته وزارة المالية للعام المالي 2020-2021، أهم المخصصات التي تم زيادتها في الموازنة والتي تمثلت في:- زيادة إجمالي المصروفات العامة لتصل إلى 1.713.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 8٫8%.- 136.6 % زيادة في مخصصات المياه.- 46.2 % زيادة في دعم الإسكان الاجتماعي- 33.7 % زيادة في إجمالي الإنفاق على شراء السلع والخدمات.- 26.4 % زيادة في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة.- زيادة مخصصات التعذية بنسبة 18.4%.- زيادة مخصصات النقل الجماعي إلى 15.6%.- زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات بنسبة 16٫7%.- زيادة الأجور بنسبة 11.3%.- زيادة 12% لدعم التأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.- زيادة قدرها 2.7% في مخصصات الدعم النقدي.