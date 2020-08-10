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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تكشف تفاصيل زيادة مخصصات الموازنة خلال 2020 - 2021

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:26 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
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رصد الدليل المبسط للموازنة العامة للدولة الذي أطلقته وزارة المالية للعام المالي 2020-2021، أهم المخصصات التي تم زيادتها في الموازنة والتي تمثلت في:

- زيادة إجمالي المصروفات العامة لتصل إلى 1.713.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 8٫8%.

- 136.6 % زيادة في مخصصات المياه.

- 46.2 % زيادة في دعم الإسكان الاجتماعي

- 33.7 % زيادة في إجمالي الإنفاق على شراء السلع والخدمات.

- 26.4 % زيادة في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

- زيادة مخصصات التعذية بنسبة 18.4%.

- زيادة مخصصات النقل الجماعي إلى 15.6%.

- زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات بنسبة 16٫7%.

- زيادة الأجور بنسبة 11.3%.

- زيادة 12% لدعم التأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

- زيادة قدرها 2.7% في مخصصات الدعم النقدي.

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