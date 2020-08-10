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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تعول على اهتمام برلين باستكمال مشروع «التيار الشمالي-2»

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:23 ص
التيار الشمالي
التيار الشمالي
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أعلنت روسيا أنها تعول على اهتمام ألمانيا باستكمال مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" بغض النظر عن معارضة الولايات المتحدة له.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين أنه عشية المحادثات المرتقبة غدا بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والألماني هايكو ماس، تنظر موسكو إلى المحاولات العدوانية للولايات المتحدة لتعطيل استكمال بناء "التيار الشمالي-2" من خلال فرض عقوبات تتجاوز الحدود الإقليمية ضد المشاركين فيه على أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي من قبل واشنطن وتدخل صارخ في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

وأضاف البيان"أن روسيا تؤكد عزمها على تنفيذ المشروع حتى النهاية رغم معارضة الأميركيين، وتتوقع أن تستمر حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في الالتزام بالتوجه نفسه"، مشيرا إلى أن مشروع "التيار الشمالي-2" يعتبر أكبر مشروع تجاري في العقد الماضي، تنفذه شركات روسية وألمانية مع شركاء من دول أوروبية أخرى.

يُذكر أن مشروع بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" يضم ائتلاف شركات متخصصة في مختلف المجالات، يدخل فيه شركة الغاز الروسية "غازبروم" التي تستحوذ على حصة 51 بالمائة، وشركة "أي-أون" الألمانية بنسبة تبلغ 10 بالمائة، وشركة "رويال شيل" الهولندية البريطانية بنسبة 10 بالمائة، وشركة "أو. أم. في" النمساوية بنسبة 10%، ومجموعة "باسف" الألمانية بنسبة 10بالمائة، وشركة "إينجي" الفرنسية بنسبة 9%.

ويواجه المشروع معارضة نشطة من قبل الولايات المتحدة،التي تروج لتصدير غازها الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية تقف ضد المشروع.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على المشروع في ديسمبر 2019، مطالبة الشركات التي تقوم بمد الأنبوب بوقف الأعمال على الفور.

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