الرئيس الروسي يهنئ لوكاشينكو بإعادة انتخابه رئيسا لبيلاروسيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بإعادة انتخابه رئيسا لفترة جديدة.وأعرب الرئيس الروسي ـ في برقية التهنئة، عن ثقته في أن الأنشطة التي يقوم بها لوكاشينكو "ستسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية البيلاروسية، وتعزيز دولة الاتحاد، وبناء التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة الدول المستقلة، والهياكل الدولية الأخرى".وحصل ألكسندر لوكاشينكو على 80.23% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم أمس الأحد.