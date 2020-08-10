سفير طوكيو بالقاهرة: المتحف المصرى الكبير أضخم تعاون ثقافى لليابان

قال سفير اليابان لدى مصر ماساكي نوكي، إن مساهمات بلاده في مشروع المتحف المصري الكبير تقارب 8 ملايين دولار، وهو أضخم تعاون ثقافي لليابان في العالم، مضيفا أن اليابان تقدم أيضًا التكنولوجيا لإدارة المتحف وحفظ وترميم الآثار.وأكد سفير اليابان لدى مصر- في تصريح اليوم الإثنين- أن اليابان ستواصل التعاون مع مصر بهدف افتتاح المتحف العام المقبل، كما ستسعى ليصبح المتحف نموذجًا للتعاون بين اليابان ومصر لفترة طويلة في المستقبل.وأثنى السفير، خلال زيارة لموقع المشروع، على العمال المصريين الذين يعملون بجد لبناء المتحف والاستعداد لافتتاحه، بالرغم من موجة الحر الشديد وظروف جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تبادل الآراء مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المشروع، والذي أكد أن العمل الخاص بافتتاح المتحف يسير بخطى ثابتة.وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف أثري في العالم يقوم بتعريف الحضارة المصرية القديمة بشكلٍ شامل، وهو بمثابة مساهمة حضارية من أجل العالم أجمع.