«الفيزياء» و«العربي» تتصدران قائمة تظلمات الثانوية العامة

واصل طلاب الثانوية العامة المتضررون من نتائجهم في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020، تقديم التظلمات لليوم الرابع، في 31 مقرا أعدتهم وزارة التربية والتعليم لذلك الغرض.واستقبلت مقرات لجان النظام والمراقبة "الكنترولات" التابعة لقطاعات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، الطلاب لإطلاعهم على كراسات إجاباتهم لليوم الثاني على التوالي، وفق المواعيد التي تم تحديدها لهم بعد تقدمهم بتظلماتهم وسداد الرسوم المالية.واستمر تصدر مواد الفيزياء واللغة العربية والإنجليزية والتاريخ مقدمة المواد التي يتظلم منها طلاب الثانوية العامة، بشأن نتائج تصحيح كراسات إجاباتهم.واختتم طلاب الثانوية العامة الامتحانات 21 يوليو الماضي، في أطول مارثون امتحاني في تاريخ الثانوية العامة استمر لمدة شهر بسبب الإجراءات الاحترازية التي نفذتها وزارة التربية والتعليم لوقاية الطلاب والمعلمين من مخاطر الاصابة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).