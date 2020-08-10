الجيش اليوناني يعلن حالة التأهب للرد على الاعتداءات التركية

أكد موقع «أرمي فويس» أن قيادة الجيش اليوناني ألغت إجازات جميع العسكريين في جميع الوحدات تقريبًا واستدعت الضباط المجازين إلى أماكن الخدمة.وأضاف الموقع لقد رفع الجيش اليوناني حالة التأهب في قواته إلى أعلى مستوى، تحسبًا لتدريبات عسكرية تخطط تركيا لإجرائها بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو شرق المتوسط.وأشار الموقع إلى أن التعبئة جارية بوتيرة سريعة، لا سيما في مناطق حساسة بينها مقاطعة إفروس اليونانية القريبة من الحدود البرية مع تركيا.يذكر أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال أمس الأحد: إن تحركات البحرية التركية في المتوسط بعد توقيع الاتفاق البحري بين مصر واليونان تثير القلق الشديد.