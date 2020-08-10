لافروف يبحث مع نظيره الألماني الأوضاع في ليبيا وسوريا غدا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف سيبحث مع نظيره الألماني هايكو ماس غدا عددا من الملفات الدولية، بما في ذلك أوكرانيا والأزمة الليبية والوضع في سوريا.وأفاد بيان للخارجية الروسية اليوم الاثنين، بأنه من المقرر أن يتبادل الوزيران الروسي والألماني خلال لقائهما غدا الثلاثاء في موسكو وجهات النظر حول مجموعة كاملة من القضايا في العلاقات الروسية الألمانية.وأضاف البيان أن لافروف وماس سيناقشان الموضوعات الدولية الأكثر إلحاحا، بما في ذلك تسوية الصراع الأوكراني الداخلي والأزمة الليبية والوضع في سوريا.