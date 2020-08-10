تجديد حبس عصابة خطف الأطفال بالإسكندرية

قرر المستشار وائل مطر، رئيس محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية، تجديد حبس شبكة مكونة من 14 متهما من 3 محافظات 45 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بخطف الأطفال واستغلالهم في أعمال التسول وبيع المناديل.وكانت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالبشر وخطف طفل وتسليمه لأهلي وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود معلومات سرية إلى ضباط مباحث القسم، بقيام تشكيل عصابي بخطف الأطفال واستغلالهم في أعمال التسول.