داوود أوغلو: أردوغان قضى على الديموقراطية ودعم الإرهاب

قال رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داوود أوغلو، وفقًا لما نقله موقع «تي 24» التركي،، إن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان قضى على حق الشعب التركي في التصويت والترشح، معتبرًا تلك السياسة بأنها ضربة كبيرة للديمقراطية في تركيا ودعمًا قويًا للإرهاب، وتابع أوغلو:يستطيع حزبي العمل على تحقيق الديمقراطية للجميع وكسر حاجز العنصرية.وقال أوغلو في كلمته خلال مؤتمر الحزب الأول بمدينة ديار بكر: إن البلاد تعيش أزمة خطيرة استمرت لسنوات عديدة بسبب غياب الديمقراطية، وتابع أوغلو موجها حديثه للمواطن التركي:«إنهم لا يريدونك أن تحكم نفسك بنفسك لأنهم يخافون من الديمقراطية.وتابع أوغلو للمواطن التركي: فأنت عندما تُنتخب رئيسًا للبلدية، فإن حزب العمال الكردستاني يرمي لك وصيًا تحت تهديد السلاح، وإذا تخلصت من وصي حزب العمال الكردستاني، هذه المرة يأتي لك وصي معين من الدولة، وكلاهما لا يؤمن بالإرادة الحرة لمواطنينا ولا يمكنه تحمل الإرادة الوطنية».أما عن الوضع الإقتصادي في تركيا، فقد انتقد أوغلو صهر الرئيس، وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، حيث عانت تركيا مؤخرًا من الارتفاع الحاد في أسعار الصرف وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار واليورو.وأردف أوغلو: يستمر الدولار واليورو والذهب في الارتفاع، لكن لا يوجد حتى من يتمكن من تفسير ذلك لنا ولا يوجد شخص واحد يدلي بتصريح عن الاقتصاد.وأضاف داود أوغلو أن مؤسسات الدولة تراجعت قيمتها في أيدي هذه السلطة الحاكمة، وانخفضت قيمة السعي والكدح في أيدي هذه السلطة،.واختتم أوغلو: «في الواقع، في أيدي هذه السلطة، أصبح الناس محطمين فلم يتبق لهذه الحكومة الائتلافية خطوط أخلاقية أو بشرية أو عقلانية.