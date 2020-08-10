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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب وزير الزراعة يتفقد مراكز تجميع الألبان بالغربية (صور)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:04 ص
مصطفي الصياد
مصطفي الصياد
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تفقد مدير مديرية الزراعة بالغربية المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة، اليوم، مراكز تجميع الألبان، وذلك ضمن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر، وذلك بمركز قطور.

ورافقه أثناء الزيارة الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور محمد يوسف استشاري الإنتاج الحربي بجامعة عين شمس، والمهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية.

وأشار المهندس علي عبدالجواد إلى أن مراكز تجميع الألبان تصل لعدد 348 على مستوى مراكز المحافظة، ويعد مركز قطور من أكبر مراكز تجميع الألبان، حيث يوجد به 74 مركزا من إجمالي مراكز التجميع بالمحافظة.
مصطفي الصياد
مصطفي الصياد

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