«السويدي» يثمن مساندة مصر للبنان: نسعى لتخفيف آثار التفجير

أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالدور الكبير الذى قامت به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمساندة ودعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق للتخفيف من الآثار السلبية لتفجير مرفأ بيروت، مؤكدًا أن إرسال مصر لطائرات مساعدة للبنان كل 48 ساعة حتى الأربعاء المقبل هو دليل قاطع على انتصار مصر لدعم ومساندة الاشقاء اللبنانيين لتجاوز هذه المحنة.وقال "السويدي" فى بيان له أصدره اليوم إن اللبنانيين أشادوا بالمساعدات المصرية للبنان والتى تضمنت 12 طنًا من الأدوية وتضمنت أيضا أطقم طبية لمساعدة الجرحى، مؤكدا أن مثل هذه المواقف المصرية التاريخية تحظى بإشادة واسعة النطاق داخل الرأى العام المصرى واللبناني والعربى خاصة فى ظل العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وبيروت.وتوجه النائب طلعت السويدى بخالص الدعاء إلى الله عز وجل بان يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته ويلهم اسرهم وذويهم الصبر والسلوان وان يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين معربا عن ثقته فى قدرة لبنان وشعبها الشقيق على تجاوز الاثار السلبية لهذا الحادث.