شعراوى: أنهينا تجهيز مقرات «لجان الشيوخ» بالمحافظات

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المحافظات أنهت كل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تقام 11 و12 أغسطس الجاري، مؤكدًا رفع حالة الاستعداد القصوى بكل الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة.ووجه شعراوى، وفق بيان، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة اعتبارًا من اليوم الإثنين وحتى انتهاء عملية التصويت بالمحافظات للمتابعة والتنسيق مع كل غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه أجرى مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين للاطمئنان منهم بصورة مباشرة على اتخاذ كل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات وقيامهم ببعض الجولات لتفقد ومتابعة عدد من مقار اللجان الانتخابية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وكذا تعقيم وتطهير اللجان.