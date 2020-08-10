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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجهيز 515 مقرًا ولجنة عامة و619 لجنة فرعية بالمنوفية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:00 ص
محافظة المنوفية
محافظة المنوفية
ولاء القاضى
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استعدت محافظة المنوفية بتجهيز 515 مقرًا انتخابيًا ولجنة عامة و619 لجنة فرعية، وتستقبل اللجان الانتخابية (2 مليون و688 ألفا 280 ناخبا) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وأعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، انتهاء المحافظة من كافة الاستعدادات لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر عقدها غدًا الثلاثاء 11 من أغسطس الجاري من خلال التأكد من جاهزية جميع المقار الانتخابية بنطاق المحافظة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وكذا أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضاري للمحافظة.

وعلى مستوى الوحدات المحلية، أوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية، وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.

وأضاف محافظ المنوفية أنه تم تدشين مبادرة "أعرف لجنتك" الانتخابية على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتوفير بيانات الناخبين من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم لمساعدتهم على أداء واجبهم الانتخابي في الاقتراع.

كما تم ربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات المركزية للمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن، ورفع درجة الاستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة علي المقرات الانتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارئ مفاجئة.
محافظة المنوفية
محافظة المنوفية
محافظة المنوفية
محافظة المنوفية
محافظة المنوفية
محافظة المنوفية

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