5118 إصابة جديدة و70 وفاة بكورونا في روسيا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 5118 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 892 ألفا و654 إصابة.وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 694 إصابة في العاصمة الروسية موسكو، تليها منطقة سفيردلوفسك بــ 179 إصابة.وأضاف أن 3259 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 696 ألفا و681 شخصا، فيما تم تسجيل 70 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي في عموم روسيا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15001 شخص.ومن جهتها، أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسي إجراء أكثر من 30.8 مليون اختبار للكشف عن فيروس " كورونا" في عموم البلاد منذ بداية انتشار الوباء في مارس الماضي.