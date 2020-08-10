حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 10 أغسطس 2020
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:51 ص
قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 10 أغسطس 2020 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
عاطفيا: رغم معاكسة فينوس.. تستطيع -إذا تعاملت بلباقة وحنان- أن تحصل على التقدير والمكانة المرموقة لدى من تحب.
مهنيا وماليا: الشمس وعطارد يمدانك بأفكار مبتكرة، فقط اليوم ينصحك الفلك أن تراجع جيدا حساباتك وقراراتك.
الثور:
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: القمر وأورانوس في برجك يمدانك بروح ابتكارية ويجعلك ذلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.
الجوزاء
اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك بعدم الفخر بإنجازاتك وعليك أن تعمل اليوم خلف الستار.
صحيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط عليك أن تعتني بصحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.
السرطان
عاطفيا: فينوس في برجك تمدك بطاقة عاطفية، واليوم تساعدك نصائح المحبين والمخلصين وترشدك لطريق الصواب.
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك بلقاءات واجتماعات مفيدة قد تغيّر تفكيرك بصورة كلية وتجد سعادتك اليوم مع الكثيرين.
الأسد
مهنيا: حتى إذا كان القمر في وضع معاكس ويسبب لك الضغوط.. الشمس وعطارد في برجك يمنحانك إصرارا وطاقة لتغيير الظروف.
عاطفيا واجتماعيا: من غير المناسب اليوم أن تظهر عصبيتك.. حاول أن تتأنى في ردود أفعالك أمام أي استفزاز.
العذراء
عاطفيا وعائليا: اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم ملهم ومقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدك بالقدرة على إبهار من حولك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يجعلك تخطط اليوم لسفر أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا وتلتقط الفرص.
الميزان
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الطاقة، والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالآخرين.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تقوم بالدور المناسب في مختلف المواقف في العمل وفي البيع والشراء أيضا.
العقرب
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك، وعليك أن تنتبه لحقوقك.
القوس
صحيا ومهنيا: القمر بمنزل العمل يشحذ طموحك ويدفعك للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك وقتا مناسبا للانطلاق مع من تحب أو مع الأصدقاء.
الجدي
اجتماعيا ومهنيا: القمر وأورانوس يدفعانك للتعبير عما بداخلك وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.
عاطفيا: رغم الضغوط، القمر بمنزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.
الدلو
عاطفيا: إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تنتبه لكلامك وأن تلاحظ ما يدور من حولك ولا تستسلم للتشتت.
عائليا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.
الحوت
عاطفيا: فينوس في منزل الحب تدفعك للتعبير عن مشاعرك وتعرف كيف تجعل الطرف الآخر يحترم حقوقك.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا وتتبادل المعرفة مع الآخرين بهدوء وتعرف كيف تبرز مواهبك.
الحمل
عاطفيا: رغم معاكسة فينوس.. تستطيع -إذا تعاملت بلباقة وحنان- أن تحصل على التقدير والمكانة المرموقة لدى من تحب.
مهنيا وماليا: الشمس وعطارد يمدانك بأفكار مبتكرة، فقط اليوم ينصحك الفلك أن تراجع جيدا حساباتك وقراراتك.
الثور:
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: القمر وأورانوس في برجك يمدانك بروح ابتكارية ويجعلك ذلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.
الجوزاء
اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك بعدم الفخر بإنجازاتك وعليك أن تعمل اليوم خلف الستار.
صحيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط عليك أن تعتني بصحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.
السرطان
عاطفيا: فينوس في برجك تمدك بطاقة عاطفية، واليوم تساعدك نصائح المحبين والمخلصين وترشدك لطريق الصواب.
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك بلقاءات واجتماعات مفيدة قد تغيّر تفكيرك بصورة كلية وتجد سعادتك اليوم مع الكثيرين.
الأسد
مهنيا: حتى إذا كان القمر في وضع معاكس ويسبب لك الضغوط.. الشمس وعطارد في برجك يمنحانك إصرارا وطاقة لتغيير الظروف.
عاطفيا واجتماعيا: من غير المناسب اليوم أن تظهر عصبيتك.. حاول أن تتأنى في ردود أفعالك أمام أي استفزاز.
العذراء
عاطفيا وعائليا: اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم ملهم ومقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدك بالقدرة على إبهار من حولك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يجعلك تخطط اليوم لسفر أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا وتلتقط الفرص.
الميزان
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الطاقة، والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالآخرين.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تقوم بالدور المناسب في مختلف المواقف في العمل وفي البيع والشراء أيضا.
العقرب
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك، وعليك أن تنتبه لحقوقك.
القوس
صحيا ومهنيا: القمر بمنزل العمل يشحذ طموحك ويدفعك للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك وقتا مناسبا للانطلاق مع من تحب أو مع الأصدقاء.
الجدي
اجتماعيا ومهنيا: القمر وأورانوس يدفعانك للتعبير عما بداخلك وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.
عاطفيا: رغم الضغوط، القمر بمنزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.
الدلو
عاطفيا: إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تنتبه لكلامك وأن تلاحظ ما يدور من حولك ولا تستسلم للتشتت.
عائليا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.
الحوت
عاطفيا: فينوس في منزل الحب تدفعك للتعبير عن مشاعرك وتعرف كيف تجعل الطرف الآخر يحترم حقوقك.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا وتتبادل المعرفة مع الآخرين بهدوء وتعرف كيف تبرز مواهبك.