حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 10 أغسطس 2020

الحمل

الثور:

الجوزاء

السرطان

الأسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 10 أغسطس 2020 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:عاطفيا: رغم معاكسة فينوس.. تستطيع -إذا تعاملت بلباقة وحنان- أن تحصل على التقدير والمكانة المرموقة لدى من تحب.مهنيا وماليا: الشمس وعطارد يمدانك بأفكار مبتكرة، فقط اليوم ينصحك الفلك أن تراجع جيدا حساباتك وقراراتك.عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.مهنيا واجتماعيا: القمر وأورانوس في برجك يمدانك بروح ابتكارية ويجعلك ذلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك بعدم الفخر بإنجازاتك وعليك أن تعمل اليوم خلف الستار.صحيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط عليك أن تعتني بصحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.عاطفيا: فينوس في برجك تمدك بطاقة عاطفية، واليوم تساعدك نصائح المحبين والمخلصين وترشدك لطريق الصواب.مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك بلقاءات واجتماعات مفيدة قد تغيّر تفكيرك بصورة كلية وتجد سعادتك اليوم مع الكثيرين.مهنيا: حتى إذا كان القمر في وضع معاكس ويسبب لك الضغوط.. الشمس وعطارد في برجك يمنحانك إصرارا وطاقة لتغيير الظروف.عاطفيا واجتماعيا: من غير المناسب اليوم أن تظهر عصبيتك.. حاول أن تتأنى في ردود أفعالك أمام أي استفزاز.عاطفيا وعائليا: اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم ملهم ومقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدك بالقدرة على إبهار من حولك.مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يجعلك تخطط اليوم لسفر أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا وتلتقط الفرص.عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الطاقة، والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالآخرين.مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تقوم بالدور المناسب في مختلف المواقف في العمل وفي البيع والشراء أيضا.عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك، وعليك أن تنتبه لحقوقك.صحيا ومهنيا: القمر بمنزل العمل يشحذ طموحك ويدفعك للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك وقتا مناسبا للانطلاق مع من تحب أو مع الأصدقاء.اجتماعيا ومهنيا: القمر وأورانوس يدفعانك للتعبير عما بداخلك وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.عاطفيا: رغم الضغوط، القمر بمنزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.عاطفيا: إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تنتبه لكلامك وأن تلاحظ ما يدور من حولك ولا تستسلم للتشتت.عائليا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.عاطفيا: فينوس في منزل الحب تدفعك للتعبير عن مشاعرك وتعرف كيف تجعل الطرف الآخر يحترم حقوقك.اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا وتتبادل المعرفة مع الآخرين بهدوء وتعرف كيف تبرز مواهبك.