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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 10 أغسطس 2020

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:51 ص
الأبراج
الأبراج
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قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين 10 أغسطس 2020 لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

عاطفيا: رغم معاكسة فينوس.. تستطيع -إذا تعاملت بلباقة وحنان- أن تحصل على التقدير والمكانة المرموقة لدى من تحب.
مهنيا وماليا: الشمس وعطارد يمدانك بأفكار مبتكرة، فقط اليوم ينصحك الفلك أن تراجع جيدا حساباتك وقراراتك.


الثور:
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: القمر وأورانوس في برجك يمدانك بروح ابتكارية ويجعلك ذلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.


الجوزاء
اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك بعدم الفخر بإنجازاتك وعليك أن تعمل اليوم خلف الستار.
صحيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط عليك أن تعتني بصحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

السرطان

عاطفيا: فينوس في برجك تمدك بطاقة عاطفية، واليوم تساعدك نصائح المحبين والمخلصين وترشدك لطريق الصواب.
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك بلقاءات واجتماعات مفيدة قد تغيّر تفكيرك بصورة كلية وتجد سعادتك اليوم مع الكثيرين.


الأسد
مهنيا: حتى إذا كان القمر في وضع معاكس ويسبب لك الضغوط.. الشمس وعطارد في برجك يمنحانك إصرارا وطاقة لتغيير الظروف.
عاطفيا واجتماعيا: من غير المناسب اليوم أن تظهر عصبيتك.. حاول أن تتأنى في ردود أفعالك أمام أي استفزاز.


العذراء
عاطفيا وعائليا: اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم ملهم ومقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدك بالقدرة على إبهار من حولك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يجعلك تخطط اليوم لسفر أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا وتلتقط الفرص.


الميزان
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الطاقة، والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالآخرين.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تقوم بالدور المناسب في مختلف المواقف في العمل وفي البيع والشراء أيضا.


العقرب
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك، وعليك أن تنتبه لحقوقك.


القوس
صحيا ومهنيا: القمر بمنزل العمل يشحذ طموحك ويدفعك للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك وقتا مناسبا للانطلاق مع من تحب أو مع الأصدقاء.


الجدي
اجتماعيا ومهنيا: القمر وأورانوس يدفعانك للتعبير عما بداخلك وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.
عاطفيا: رغم الضغوط، القمر بمنزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد.


الدلو
عاطفيا: إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تنتبه لكلامك وأن تلاحظ ما يدور من حولك ولا تستسلم للتشتت.
عائليا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

الحوت
عاطفيا: فينوس في منزل الحب تدفعك للتعبير عن مشاعرك وتعرف كيف تجعل الطرف الآخر يحترم حقوقك.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا وتتبادل المعرفة مع الآخرين بهدوء وتعرف كيف تبرز مواهبك.

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