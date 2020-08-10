مصرع 4 وإصابة 10 في انفجار بباكستان

لقى أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون جراء انفجار في باكستان اليوم الاثنين.وأفادت الشرطة الباكستانية - حسبما نقلت قناة (سما تي في) الباكستانية - بأن دراجة بخارية تحمل مواد متفجرة انفجرت قرب إحدى السيارات بمدينة "شامان" بإقليم "بلوشستان"، متابعة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج فيما تم فرض طوق أمني حول موقع الانفجار.