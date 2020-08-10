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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع 4 وإصابة 10 في انفجار بباكستان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:49 ص
انفجار بباكستان
انفجار بباكستان
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لقى أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون جراء انفجار في باكستان اليوم الاثنين.

وأفادت الشرطة الباكستانية - حسبما نقلت قناة (سما تي في) الباكستانية - بأن دراجة بخارية تحمل مواد متفجرة انفجرت قرب إحدى السيارات بمدينة "شامان" بإقليم "بلوشستان"، متابعة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج فيما تم فرض طوق أمني حول موقع الانفجار.

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