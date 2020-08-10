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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع ضحايا فيضانات جزيرة «إيفيا» اليونانية إلى 7 قتلى

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:39 ص
فيضانات جزيرة «إيفيا»
فيضانات جزيرة «إيفيا» اليونانية
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ارتفعت اليوم الاثنين حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي شهدتها اليونان مؤخرا بسبب الأمطار الغزيرة في جزيرة "إيفيا" إلى 7 قتلى، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية في اليونان.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية أن عشرات الأشخاص مازالوا عالقين داخل منازلهم بسبب مياه الأمطار التي أخذت تهطل على الجزيرة الواقعة شمال شرق العاصمة أثينا منذ أمس الأول السبت، مشيرة إلى أن السلطات أجلت العديد من المواطنين ونقلتهم جوا إلى أماكن آمنة بعد أن غمرت المياه الطرق وتعطلت حركة النقل بشكل كبير.

وأضافت الشبكة الأوروبية أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس المنطقة المتضررة من مياه الأمطار في وقت لاحق اليوم.

وكان نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس قد أعلن في وقت سابق أن الضرر الذي سببته الأمطار كان هائلا في عدة مناطق وسط الجزيرة.

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