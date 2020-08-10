ارتفاع ضحايا فيضانات جزيرة «إيفيا» اليونانية إلى 7 قتلى

ارتفعت اليوم الاثنين حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة التي شهدتها اليونان مؤخرا بسبب الأمطار الغزيرة في جزيرة "إيفيا" إلى 7 قتلى، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية في اليونان.وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية أن عشرات الأشخاص مازالوا عالقين داخل منازلهم بسبب مياه الأمطار التي أخذت تهطل على الجزيرة الواقعة شمال شرق العاصمة أثينا منذ أمس الأول السبت، مشيرة إلى أن السلطات أجلت العديد من المواطنين ونقلتهم جوا إلى أماكن آمنة بعد أن غمرت المياه الطرق وتعطلت حركة النقل بشكل كبير.وأضافت الشبكة الأوروبية أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس المنطقة المتضررة من مياه الأمطار في وقت لاحق اليوم.وكان نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس قد أعلن في وقت سابق أن الضرر الذي سببته الأمطار كان هائلا في عدة مناطق وسط الجزيرة.