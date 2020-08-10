هايدي رفعت: انتهى من مشاهدي في «قوت القلوب» بعد 10 أيام

قالت الفنانة الشابة هايدي رفعت، إنها متواجدة حاليا بمواقع تصوير مسلسلها «قوت القلوب» مع النجمة ماجدة زكي من أجل استكمال تصوير المشاهد المتبقية من العمل.وأضافت «هايدي» لـ"الدستور"، أنها يتبقى لها أيام قليلة لم تتخط 10 أيام من أجل الانتهاء من التصوير تماما، تمهيدا لعرض الجزء الثاني من المسلسل على شاشة شبكة تليفزيون "الحياة" بصورة حصرية.وعبرت عن سعادتها بتواجدها مع هذه الكوكبة من النجوم وعلى رأسهم الفنانة ماجدة زكي وشباب العمل الذي جمعت روح المحبة العلاقة بينهم وكذلك الأب الروحي للجيل المخرج مجدي أبو عميرة.المسلسل مكون من 50 حلقة وهومن بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف محمد الحناوي، ومن إخراج مجدى أبو عميرة.