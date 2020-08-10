تعرف على موعد عرض فيلم «جودزيلا ضد كينج كونج»

أعلنت شركة "ويرنر بروس"، عن الموعد الرسمي لطرح فيلمها الجديد "جودزيلا ضد كينج كونج"، وهو العمل الذي يجمع الأسطورتين سويًا في عمل واحد منذ بداية سلسلة أفلام "جودزيلا" الشهيرة، وذلك في 21 مايو لعام 2021.الفيلم من إخراج آدم وينغارد، وهو العمل السادس والثلاثين من سلسلة أفلام "جودزيلا" والتاسع من سلسلة أفلام "كينج كونج"، وهو من بطولة كايل تشاندلر، زانج زيي، ميلي بوبي براون، فان مارتن، جوليان دينيسون، داناي غورورا، براين تايري هنري، وديميان بيشير.الفيلم أعلن عنه بشكل رسمي في أكتوبر 2015 عندما أعلنت شركتي "ليجنداري وويرنر بروس" عن خطة للجمع بين عالمي جودزيلا وكينج كونج، حيث اجتمع كتاب الفيلم في مارس 2017 وتم إعلان آدم وينجارد مخرجا له في ماي 2017.