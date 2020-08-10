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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعرف على موعد عرض فيلم «جودزيلا ضد كينج كونج»

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:38 ص
جودزيلا ضد كينج كونج
جودزيلا ضد كينج كونج
محمد مجدي
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أعلنت شركة "ويرنر بروس"، عن الموعد الرسمي لطرح فيلمها الجديد "جودزيلا ضد كينج كونج"، وهو العمل الذي يجمع الأسطورتين سويًا في عمل واحد منذ بداية سلسلة أفلام "جودزيلا" الشهيرة، وذلك في 21 مايو لعام 2021.

الفيلم من إخراج آدم وينغارد، وهو العمل السادس والثلاثين من سلسلة أفلام "جودزيلا" والتاسع من سلسلة أفلام "كينج كونج"، وهو من بطولة كايل تشاندلر، زانج زيي، ميلي بوبي براون، فان مارتن، جوليان دينيسون، داناي غورورا، براين تايري هنري، وديميان بيشير.

الفيلم أعلن عنه بشكل رسمي في أكتوبر 2015 عندما أعلنت شركتي "ليجنداري وويرنر بروس" عن خطة للجمع بين عالمي جودزيلا وكينج كونج، حيث اجتمع كتاب الفيلم في مارس 2017 وتم إعلان آدم وينجارد مخرجا له في ماي 2017.

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