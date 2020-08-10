436 إصابة ووفاة واحدة جديدة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 216 ألفا و327 حالة.ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و197 حالة.وأفادت الصحيفة بأن هناك 9700 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد.. بينما تعافى حتى الآن 197 ألفا و400 حالة.