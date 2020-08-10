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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة إماراتية تطالب بإلزام «الحوثي» بالسماح بتقييم أضرار «صافر»

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:37 ص
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
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دعت صحيفة "البيان" الإماراتية إلى ضرورة تحرك جميع دول المنطقة والعالم واللجوء إلى الأمم المتحدة والجهات الفاعلة، لإلزام ميليشيا الحوثي بالسماح بتقييم أضرار ناقلة النفط المتهالكة "صافر" والبدء فورًا بتفريغها ومعالجتها قبل أن تحلّ الكارثة وتطال الجميع.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الاثنين تحت عنوان "حتى لا تتكرر الكارثة" - أن الكارثة التي حلّت بلبنان، إثر انفجار مرفأ بيروت، أساسها وسببها الرئيس هو الإهمال والاستهتار، وكانت نتائجها المروّعة التي رآها العالم، هي مئات الضحايا، وآلاف الجرحى، ومئات آلاف المشرّدين، وخسائر اقتصادية تقدّر بمليارات الدولارات، مشيرة إلى أن هذه الخسائر البشرية والاقتصادية لم تكن لتقع لو تمت معالجة أمر الشحنة المخيفة من «نترات الأمونيوم».

وقالت" على جميع دول المنطقة والعالم التحرّك فورًا للضغط على ميليشيا الحوثي، بهدف معالجة أمر ناقلة النفط «صافر» والتي ترسو منذ خمس سنوات قبالة السواحل اليمنية، وتحوي نحو مليون ونصف المليون برميل من النفط الخام، حيث إن هذه الناقلة «قنبلة موقوتة» تهدد ليس اليمن فحسب، وإنما دول المنطقة ككل والبيئة في البحر والبرّ بسبب مخاطر التسّرب النفطي من الناقلة المتآكلة".

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