62 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2 مليون و215 ألفا و75 حالة، وذلك عقب تسجيل 62 ألفا و64 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 44 ألفا و386 حالة، وذلك عقب تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.