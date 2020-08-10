62 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:34 ص
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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2 مليون و215 ألفا و75 حالة، وذلك عقب تسجيل 62 ألفا و64 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 44 ألفا و386 حالة، وذلك عقب تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 44 ألفا و386 حالة، وذلك عقب تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.