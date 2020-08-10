1008 إصابات و25 وفاة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الاثنين - بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 81 ألفا و957 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المرض 1922حالة وفاة.وارتفع عدد المتعافين إلى 44 ألفا و359 شخصا حتى الآن بعدما تماثل 387 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية للشفاء.وتفرض أوكرانيا حاليا إجراءات تقييدية لمنع انتشار الفيروس، تستمر حتى 31 أغسطس الجاري، ويعتمد قرار تخفيف الإجراءات أو تشديدها على الوضع الوبائي في كل منطقة.