خبير عسكري لبناني: 40 مسؤولًا متورطين في انفجار بيروت

قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري والأمني اللبناني، إن الأزمة التي يعيشها لبنان ليست وليدة انفجار مرفأ بيروت، وإنما الانفجار كشف الوضع اللبناني المترهل.وكشف حطيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "اكسترانيوز "، أنه يرجح فرضية أن حادث انفجار المرفأ غير مدبر، أي أن هناك إهمال وتقصير ارتكبه مجموعة واسعة من المسئولين، متوقعا أن هذا الإهمال ارتكبه ما بين 30 إلى 40 شخصا يتوزعون على الأجهزة الإدارية والأمنية التي تراعي المرفأ.وأضاف أن الانتخابات البرلمانية المبكرة في لبنان في ظل قانون الانتخابات الحالي المرفوض من قبل شريحة كبيرة، غير ممكنة، لافتا إلى أن الاستقالات من مجلس النواب لا تعني أي تغيير، حيث أن مجلس النواب يستطيع أن يبقى بمن حضر ويجري انتخابات فرعية.