تفاصيل ألبوم حميد الشاعري الجديد

يضع الفنان حميد الشاعري، اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد الذي يعود به للساحة الغنائية من جديد من أجل طرحه بالأسواق خلال الأسابيع القادمة ليعود لجمهوره بعد غياب منذ آخر ألبوماته «روح السمارة» والذي طرح عام 2006.الألبوم الجديد يطرحه "الكابو" على طريقة السينجل من خلال أغنية كل فترة زمنية قصيرة للغاية، والمفاجأة أن حميد الشاعري سيستدعي بعض أغنياته القديمة الناجحة وسيعيدها بأسلوب وتلحين وتوزيع موسيقي جديد يناسب العصر الحالي.كما انتهى أمس من تسجيل دويتو غنائي جديد مع المطرب مصطفى شوقي الشهير بمطرب "ملطشة القلوب" من كلمات محمد هلال وتوزيع توما وهندسة صوتية لأحمد جودة باسم "أوتومبيل حلاوة".ويتعاون الشاعري في الألبوم الجديد مع عدد من أهم صناع الموسيقى في مصر ومنهم صابر كمال وعصام كاريكا ورامي جمال وتوما وبلال سرور وعزيز الشافي وطارق عبد الجابر ومحمد هلال ونديم الشعري وغيرهم.