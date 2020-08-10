كوريا الجنوبية تخفض مستوى تحذير السفر إلى «بؤرة كورونا» بالصين

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن كوريا الجنوبية خفضت تحذير السفر إلى مقاطعة هوبي الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا، موضحة أن الوضع يظهر علامات على الاستقرار مع ارتفاع الطلب على السفر.وأشارت الوزارة - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إلى أنه تم رفع مستوى التحذير "الأحمر" بالنسبة لمقاطعة هوبي والذي يعني توصية بمغادرة المنطقة، وأن المنطقة حاليا تحت مستوى تحذير خاص من السفر والذي يطبق على باقي المناطق الصينية.وكانت كوريا الجنوبية قد فرضت مستوى التحذير أحمر اللون على مقاطعة هوبي في 25 يناير الماضي كأولى خطوات منع تفشي فيروس كورونا في مراحل انتشار الوباء الأولى.