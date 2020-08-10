كوريا الجنوبية تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط استمرار حالات الإصابة في العاصمة وضواحيها.وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن السلطات الصحية في حالة تأهب بسبب اكتشاف حالات إصابة جماعية في سوق نامدايمون الشعبي في سول.وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن حصيلة المصابين بكوفيد-19 سجلت 14 ألفا 626 حالة حتى منتصف ليل يوم أمس بزيادة 28 حالة جديدة مقارنة مع اليوم السابق، ومن بين الحالات المصابة سجلت 17 حالة لانتقال العدوى محليا و11 حالة وافدة.وسجلت سول 11 حالة، فيما سجلت 5 حالات بإقليم كيونجكي، وحالة واحدة من بوسان.وبقي عدد المتوفين ثابتا عند 305 حالات، وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 16 حالة ليصل إلى 13 ألفا و658 حالة.