ارتفاع إصابات كورونا إلى 284 ألفا و660 في باكستان

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 284 ألفا و660 حالة بعد تسجيل 539 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الاثنين أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف و97 حالة بعد تسجيل 15 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقد تم تسجيل 123 ألفا و849 حالة إصابة في إقليم "السند"، فى حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 94 ألفا و477 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 11 ألفا و906 حالات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.