بطريرك السريان الكاثوليك يسيم الأب أفرام سمعان خور أسقفًا

احتفل البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بالقداس الإلهي في كنيسة مار أغناطيوس الأنطاكي، في الكرسي البطريركي، المتحف، بيروت.وخلال القداس، قام غبطته بسيامة الأب أفرام سمعان، المنتخَب مطرانًا نائبًا بطريركيًا للقدس والأراضي المقدسة والأردن، خور أسقفًا، وذلك استعدادًا لسيامته الأسقفية في الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري.عاون غبطتَه في صلاة القداس الإلهي والسيامة الأب فراس دردر كاهن الكنيسة السريانية الكاثوليكية في عمّان وسائر الأردن، والأب حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، بمشاركة مار يوحنّا بطرس موشي رئيس أساقفة الموصل وتوابعها، ومار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد والنائب البطريركي على البصرة والخليج العربي وأمين سرّ السينودس المقدس، والأب روني موميكا والأب كريم كلش أمينَي السرّ المساعدَين في البطريركية، والراهبات الأفراميات، وجمع من المؤمنين ومن بينهم والد الخور أسقف الجديد وإخوته وذووه.وألقى غبطة البطريرك مار أغناطيوس، عظة بعنوان "إن كنتم تحبّونني تحفظون وصاياي"،ونوّه غبطته بأنّ "رتبة الخور أسقفية ليست درجة كهنوتية تُزاد إلى درجة الأب أفرام المرتسم الجديد، فدرجات الكهنوت هي الشمّاسية والكهنوتية والأسقفية، أمّا الخور أسقفية فهي رتبة كنسية تحث الخور أسقف على عيش الدعوة الكهنوتية التي إليها دعاه الرب، فيتمّم ما تتطلّبه هذه الدعوة".وقبل المناولة، ترأس غبطة البطريرك رتبة الرسامة الخوراسقفية، رقّى خلالها الأب أفرام سمعان إلى درجة الخور أسقف، وألبسه الصليب والخاتم، وسلّمه العكّاز الأبوي.