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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقفية الشباب ترحب ببروتوكول التعاون مع اتحاد الملاحة الرياضية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:12 ص
تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجامعية، التابع للأمانة العامة للأسرات الجامعية، بأسقفية الشباب، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترحيبها ببروتوكول التعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والاتحاد المصري للملاحة الرياضية التابع لوزارة الشباب والرياضة الذي تم توقيعه أمس الأحد.

وقال إبرام لويس، عضو اللجنة المنظمة للمهرجان، فى تصريحات صحفية، إنه من بين أنشطة المهرجان التي تتعلق بالملاحة الرياضية مسابقات الجري، ومسابقات ركوب الدراجات، وأشار إن اللجنة المنظمة للمهرجان تأمل هذا العام بتنظيم ماراثون رياضي، يدعم خط مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، تزامنًا مع توقيع البروتوكول.

جدير بالذكر أن المهرجان يخدم الشباب روحيًا واكتشاف واستغلال مواهبهم الفنية وقدراتهم الرياضية.

ووقع البروتوكول ممثلًا عن الكنيسة وقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال، أسقف عام المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

ونص البروتوكول على عدد من البنود، أبرزها إدراج الملاحة الرياضية ضمن مسابقات المهرجانات الكنسية التي تتوافق طبيعتها مع هذه الرياضة، كما جاء في بنوده أيضًا إحياء المسار الملاحي لرحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

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