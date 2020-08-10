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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطات هونج كونج تعتقل ناشرا وقطبا إعلاميا بموجب قانون الأمن القومى

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:57 ص
سلطات هونج كونج
سلطات هونج كونج
وكالات
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اعتقلت سلطات هونج كونج، الإثنين، قطب الإعلام جيمي لاي المؤيد للديموقراطية وأحد أشد معارضي بكين، وذلك بموجب قانون الأمن القومي الجديد بعد اتهامه بالتواطؤ مع قوات أجنبية.

وقال مارك سيمون، أحد مساعديه لوكالة فرانس برس: «اعتقلوه في منزله حوالي الساعة السابعة صباحًا. محامونا في طريقهم إلى مركز الشرطة»، مضيفًا أنه جرى اعتقال أعضاء في مجموعته الإعلامية أيضًا.

وأفاد لـ«فرانس برس» مصدر في الشرطة طلب عدم كشف هويته، أن لاي اعتقل بتهمة التواطؤ مع قوات أجنبية، وهي إحدى الجرائم التي ينص عليها قانون الأمن القومي الجديد، إضافة الى تهمة الاحتيال.

ويملك لاي صحيفة «آبل دايلي»، ومجلة «نيكست» اللتين تنشران مواد مؤيدة للديموقراطية ومعارضة لبكين.

وقال سيمون، إن أفراد الشرطة كانوا ينفذون مذكرتي تفتيش في قصر لاي ومنزل أحد ابنائه.

ولاي الذي يملك صحيفة شعبية من قلة في هونج كونج تملك الجرأة لتوجيه النقد اللاذع والصريح لبكين، حيث ينظر اليه الكثير من سكان المدينة شبه المستقلة باعتباره بطلًا مشاكسًا وعصاميًا.

لكن وسائل الإعلام الرسمية الصينية تعتبره «خائنًا» وتصفه بأنه أكبر «يد سوداء» وراء الاحتجاجات الضخمة في هونج كونج العام الماضي، ورئيس «عصابة الأربعة» الجديدة التي تتآمر مع دول أجنبية لتقويض الوطن الأم.

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