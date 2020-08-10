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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:38 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستقدم مساعدة مالية كبيرة للبنان، لكنه أحجم عن تقديم أرقام.

وأوضح ترامب أيضا، أن واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان، بعد الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف.

وحث الرئيس الأمريكي الحكومة اللبنانية في وقت سابق الأحد على إجراء تحقيق كامل وشفاف في الانفجار، معربا عن استعداد واشنطن للمشاركة فيه.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترامب "دعا إلى الهدوء في لبنان وأقر بالدعوات المشروعة للمتظاهرين السلميين المطالبة بالشفافية والإصلاح والمساءلة".

وأضاف البيان أن ترامب "اتفق مع القادة الآخرين على العمل معا بشكل وثيق في جهود الاستجابة الدولية".

وشارك الرئيس الأمريكي، الأحد، في مؤتمر دولي عبر الفيديو لدعم لبنان، بعد 5 أيام من الانفجار الضخم.

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